Путешествие по Алтаю

Алтай. «Золотые горы», именно такое значение имеет название одного из самых заповедных уголков России в переводе с тюркского. Закатное солнце заливает своими угасающими лучами покрытые ледниками хребты, окрашивая их золотыми красками. Каждый из нас хоть раз в жизни слышал это название. Популярность путешествий по стране в последние годы растет и несмотря на то, что Алтай всегда был туристически развитым краем, многие задумываются о поездке сюда впервые.

Что такое Алтай? Горы, реки и озера? Алтайский мед, алтайская пшеница, алтайская гречка? Колыбель мировой истории, застывший свидетель первобытных людей и кочевников времен скифов? Все это и немного больше, каждый ищет и находит на Алтае свое, а иногда и открывает себя!

Путешествие по Горному Алтаю

Поездка на Алтай может быть и фешенебельной, и бюджетной. На пару дней и на несколько месяцев. Локальной, когда вы посетите определенное место, и всеобъемлющей. Экстремальной, где потребуется применить немало сил и обладать выносливостью, и «матрасной», когда несложные пешеходные прогулки можно будет сочетать с полноценным пляжным отдыхом. Все зависит от вашего желания, бюджета и свободного времени. Современная туристическая инфраструктура Алтая располагает возможностями подобрать вариант путешествия на любой вкус.

Для тех, кто не привык расставаться с комфортом даже в поездах на природу, советуем обратить внимание на традиционные туристические центры (озеро Ая, Чемал, берег реки Катунь, Телецкое озеро). Разместившись в гостинице или на туристическом комплексе, вы сможете посетить основные природные и исторические достопримечательности в рамках однодневных экскурсий, поучаствовать в сплаве по горной реке, воспользоваться инфраструктурой самих гостиниц (открытые бассейны и сауны, спортивные площадки, мангальные зоны и пр.). При этом разнообразие выбора самих гостиниц вас приятно удивит, это могут быть как бюджетные турбазы с минимальным набором услуг, так и комфортабельные отели со СПА-центрами, вертолетными площадками и 5-звездочным сервисом. Из последних можно выделить современный курорт «Манжерок», комплексы «Алтай Резорт», «Altai Palace», «Алтай Вилладж», «Марьин остров». Полный спектр не только развлекательных, но и оздоровительных услуг круглый год предлагает курорт Белокуриха.

Для тех, кто готов расстаться с комфортом ради того, чтобы побывать в действительно нетронутых уголках нашей планеты, максимально слиться с первозданной природой, не побоявшись потратить немало физических сил, Алтай приготовил огромный выбор походов и активных маршрутов. Надо сказать, что именно этот вид туризма особенно поддерживался в советские годы, всесоюзные маршруты охватывали весь Алтай, зарождая и поддерживая традиции и профессионализм местных гидов. Многие из этих традиций живы по сей день, профессиональных гидов и инструкторов готовят высшие учебные заведения Горно-Алтайска и Барнаула, алтайские гиды не раз становились победителями всероссийских соревнований среди профессионалов.

Из традиционных пешеходных маршрутов можно отметить 7-10-дневные походы у подножий Белухи (некатегорийные, в программе преодоление перевала Кара-Тюрек, посещение Кучерлинского озера и озера Ак-Кем, посещение долины Ярлу), 7-дневный поход к Шавлинским озерам (некатегорийный, помимо знакомства с Шавлинскими озерами на всем протяжении маршрута вас будут сопровождать виды на вечные ледники Северо-Чуйского хребта), 7-дневный поход к Мультинским озерам (некатегорийный и один из самых несложных, по силам даже детям с 10 лет). Чтобы максимально облегчить путь путешественников, для перевозки группового снаряжения и инвентаря зачастую используются вьючные лошади.

Особым видом похода на Алтае может стать, конечно, восхождение на главную его вершину, гору Белуха (4506 м). Двуглавая вершина покрыта вечными ледниками, маршрут стартует у ее подножий со стороны ущелья Актру, восхождение вместе с периодом подготовки и адаптации может занять до 2 месяцев, многое зависит от физических возможностей «покорителей», но нарушить планы может и погода.

Представленность конных туров, которые помогают преодолеть гораздо большие расстояния, наверное, самая многочисленная. Помимо подножий Белухи, Мультинских и Шавлинских озер (их посещение возможно и в «конном» варианте), стоит отметить 7-дневный поход к Каракольским озерам (некатегорийный, группа из 7 озер в верховьях реки Каракол представляет собой своеобразную лестницу, ступени которой – это озера разной формы и цвета воды), 7-10-дневный поход по Теректинскому хребту (некатегорийный, малонаселенный таежный регион, где можно встретить даже снежного барса), 10-12-дневный поход на плато Укок (некатегорийный, но сложный, уникальное сочетание суровой природы высокогорной степи с возможностью прикоснуться к главным сакральным местам древних людей).

Отдельного упоминания заслуживают и водные походы, Алтай – рай для туриста-водника, здешние реки могут предложить покорение всех видов водных препятствий, от 1 до максимальной 6 категорий сложности. На Алтае проводят походы на байдарках (по реке Бия, например), популярными в советское время были маршруты на ялах (больших весельных лодках) по Телецкому озеру, возможны сплавы на катамаранах и каяках, но самым популярным плавсредством является рафт, вместительная лодка с высокими бортами, которая может управляться как веслами, так и мотором (моторафтинг представлен в основном в виде коротких прогулок). Рафт – одно из самых вместительных (до 15 человек) и безопасных сплавсредств. Самые популярные маршруты: 3-5-дневный сплав по Средней Катуни (пороги до 3-4 к.с., относительно удобная транспортная доступность для заброски делает его достаточно бюджетным, а низкая населенность реки на этом участке – эффектным с точки зрения окружающей природы), 5-7-дневный сплав по Чуе и Катуни (пороги 3-5 к.с., есть возможность «сравнить» две главные алтайские реки, Чуя впадает в Катунь). Для опытных сплавщиков рафтинг проводится также на реках Башкаус и Чулышман.

Максимально комфортным путешествием к особенно уединенным уголкам Горного Алтая будет маршрут, сочетающий в себе передвижение на автомобиле и короткие «вылазки» там, где на нем проехать уже невозможно. Так называемые комбинированные или автомобильные туры позволят охватить большую территорию и, соответственно, посетить больше интересных мест. Недостаток у них один, это стоимость, которая зависит не только от типа автомобиля, но и от фантазии организаторов (есть варианты, когда вместе с группой едет сразу несколько инструкторов, повар, они полностью обеспечивают быт отдыхающих).

Как поехать на Алтай

Одной из главных статей расходов в любом путешествии всегда становится транспортная составляющая. В этом смысле Алтай будет гораздо привлекательней, чем аналогичные регионы Сибири, Хакасия и Тува, например.

Сложность рельефа не позволила проложить по горным районам Алтая железную дорогу (тупиковая железнодорожная ветка заканчивается в городе Бийске), поэтому основным видом транспорта здесь является автомобиль, и сеть автомобильных дорог «во главе» с Чуйским трактом, основной транспортной артерией в этих местах, развита очень хорошо, в том числе с точки зрения рейсовых маршрутов. Главным «центром» всех автобусных маршрутов является столица Республики Алтай, Горно-Алтайск, они веером расходятся во всех основных направлениях – Чемал, Артыбаш (Телецкое озеро), Акташ и Кош-Агач (направление в сторону Монголии по Чуйскому тракту), Тюнгур и Усть-Кокса (район Уймонской долины).

Добраться до Горно-Алтайска можно на самолете (аэропорт принимает крупные воздушные суда из многих городов России, в летний период география полетов значительно выше, к регулярным рейсам основных российских авиакомпаний добавляются чартерные, приобрести билеты на которые можно у туроператоров). Проживающие в ближайших регионах нередко добираются до Горно-Алтайска на автобусе, круглогодичные рейсы выполняются из Новосибирска и Барнаула, в летний период времени организуется туристическая доставка из Кемерово, Новокузнецка и даже Омска.

Те, кто предпочитает в поездке передвигаться на автомобиле, могут воспользоваться услугами агентств по прокату, сразу несколько работают в Горно-Алтайске, но гораздо больший выбор предлагают бюро проката в Барнауле.

Куда ехать на Алтае

Те, кто отправляются в поход по Горному Алтаю, сразу выберут для себя маршрут к тем местам, которые особо откликаются в сердце, к самым популярным достопримечательностям «походного» Алтая можно отнести Белуху и ее окрестности, Северо-Чуйский хребет, покрытый шапками ледников, запрятанные в горах озера (Каракольские, Мультинские, Шавлинские, Кучерлинское, Ак-Кем и многие другие), долину реки Чулышман, глубокий каньон, на склонах которого можно увидеть «каменные грибы» (урочище Ак-Курум), серпантин автомобильного перевала Кату-Ярык и дойти пешком до крупнейшего каскадного водопада Алтая Учар (общая протяженность более 250 метров). В окрестностях Чуйского тракта популярными для посещения будет урочище Кызыл-Чин («алтайский Марс»), Гейзерное озеро, Пазырык (долина, где были обнаружены самые известные курганные захоронения), природный парк Уч-Энмек (находится в сакральной для алтайцев долине), комплекс Калбак-Таш (самая крупная в Сибири коллекция наскальной живописи разных временных периодов).

Те же, кто выбрал для себя стационарное размещение на одном из многочисленных туркомплексов в сочетании с короткими поездками в окрестностях, могут воспользоваться нашим списком самых популярных для посещения объектов:

- Национальный музей им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске, современный музей с уникальной коллекцией, главный его экспонат – мумия «Алтайской принцессы» скифского периода, обнаруженная на плато Укок;

- озеро Манжерок и всесезонный курорт «Манжерок», современный курорт с развитой инфраструктурой (включая несколько подъемников на вершину горы Малая Синюха, к смотровой площадке) рядом с особо охраняемым озером, давшим ему свое название;

- Тавдинские пещеры, уникальный археологический объект в долине Катуни, маршрут проложен в самой крупной из пещер (Большой Тавдинской), которые со времен палеолита служили жилищем для человека, рядом работает небольшой музей;

- Камышлинский водопад, водопад в левобережной части катунской долины, до которого несложно дойти пешком, высота падения около 40 м;

- село Чемал, старейшее село и райцентр одного из самых крупных районов Республики Алтай, где можно посетить территорию действующей (в данное время восстанавливается) ГРЭС, прогуляться по пешеходной тропе вдоль рек Чемал и Катунь и зайти в часовню на острове Патмос;

- водопад Чеч-Кыш, небольшой водопад рядом со смотровой площадкой над Катунью, к которому ведет несложная пешеходная тропа, по пути можно встретить группу петроглифов (наскальных рисунков);

- Ороктойский мост, небольшой мост через Катунь, построенный в эффектном месте, где река имеет самую малую на всем своем протяжении ширину и, при этом, максимальную глубину (при ширине не более 20 метров глубина составляет 70 метров), очень живописная смотровая площадка на долину;

- Чуйский тракт, 1-дневная поездка по одной из самых живописных автомагистралей в мире, во время которой можно насладиться видами таежного Семинского перевала и пощекотать нервы при движении по серпантинному скалистому перевалу Чике-Таман, побывать у слияния Чуи и Катуни;

- Телецкое озеро, 1-дневная поездка к крупнейшему на Алтае озеру (длина с севера на юг 78 км) и увидеть сразу несколько водопадов на впадающих в него реках во время теплоходной прогулки;

- развлекательные центры с искусственными водоемами для купания или бассейнами (АлтАйская Ривьера, Бирюзовая Катунь, Рублевка, Чемал Story);

- центры рафтинга и мото-рафтинга (самый крупный – в районе села Барангол).